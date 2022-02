Hvis du di din hverdag arbejder hjemmefra i et hjemmestudie, er det sikkert super fedt. Her kan du nemlig bruge tid på at lave det, som du elsker – musik. Selvom det er super dejligt med en hverdag, som man synes er interessant, er det også vigtigt, at man stadig husker at få sin daglige motion. Man kan nemlig hurtigt blive opslugt af projekter, så man helt glemmer det.

Hav motionsudstyr i studiet

Hvis du har et rimeligt rummeligt studie derhjemme, er der sikkert mange ting, du har overvejet at sætte derind. Det kan måske være noget som en romaskine? Hvis du sætter en Romaskine ind i studiet, vil det helt sikkert kunne motivere dig til at træne, når du har tid. Hvis studiet er rigtigt stort, kan det også være rart at få fyldt det en smule ud.

Du kan også overveje at finde forskellige træningsløsninger, som du kan inddrage i hverdagen i studiet. Man kan for eksempel få kontorstole, som er bygget som en træningscykel. Denne kan man så cykle på, mens man sidder ved skrivebordet – det kunne måske være en god mulighed til studiet.

Husk også disse ting i hjemmestudiet

Der er en masse ting der er gode at huske, når man har et studie i hjemmet. Det er for eksempel vigtigt, at man har helt styr på alt det forskellige udstyr, tilbehør og lignende, som man har. Disse skal nemlig udskiftes, hvis de ikke længere er af særlig god kvalitet, eller de bare er gået hen og blevet slidte.

Godt udstyr vil nemlig helt sikkert være med til at forbedre det musik, som bliver lavet, og det er jo det, der betyder noget. Dette er altså forskellige ting du skal huske i hjemmekontoret, både når det kommer til at bevæge dig, men også til udstyret.