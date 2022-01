Vil du ikke risikere at gå glip af musikfestival igen i år, så kan du overveje om turen skal gå til USA hvor de har en lang række interessante musikfestivaler hvert år og der er lidt for en hver smag at vælge imellem her.

Gå ikke glip af den fede festivalstemning i år 2022

Du kan ifølge denne artikel læse om hvor og hvornår de mest interessante musikfestivaler åbner op for festivalgæsterne i år 2022. Der er festivaler som f.eks. Coachella, Lollapalooza samt mange andre som du kunne overveje. Er du mere til den elektroniske musik, så kan du også tage et kig på f.eks. Electric Zoo NY, hvor du på hele festivalen vil blive præsenteret for de bedste aktuelle kunstnere i USA inden for elektronisk musik.

Man kunne måske frygte at der vil komme en ny nedlukning i USA, når nu man har set hvor forsigtige de har været her i forhold til at åbne grænserne op for rejsende indtil nu, men alt tyder på at på trods af den aggressive Omikron hærger godt og grundigt i hele verdenen, så er det ikke noget som Joe Biden ser som grundlag for at lukke grænserne ned igen.

Husk at tjekke op på de gældende restriktioner i forhold til at rejse ind i USA

Det er dog vigtigt at du husker at der med den store genåbning, efter godt halvandet år for USA’s vedkommende, er en række restriktioner som du stadig skal have skrevet bag øret for at kunne rejse til og fra USA. Her er der bl.a. regler om hvordan du skal være vaccineret og at du skal kunne fremvise en frisk negativ PCR-test når du skal rejse.

Der er selvfølgelig også de gængse rejseregler som også var til, længe før at covid-19 viste sit ansigt. Reglen om at danske statsborgere skal huske at ansøge om ESTA og at du selvfølgelig skal huske at have et gyldigt pas klar til din rejse, er nogle af disse regler.