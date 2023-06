Undgå at fortryde dine køb

Det kan være vanskeligt ikke at føle sig som et barn i en slikbutik, når man shopper efter nyt musikudstyr. Man bombarderes af indtryk fra butikken med alle de ting man kan se og prøve, og selv på hjemmesiden er produktbillederne perfekte og nøje udvalgte. Så hvordan vælger man lige det helt rigtige udstyr?

Det gælder om at holde hovedet koldt

Det er faktisk ikke så svært at gøre et godt køb i musikbranchen. Om det er det helt store instrument, soundboards, højtalere, lys eller noget helt andet, handler det om at sætte rammerne for, hvad der vil være tilfredsstillende for dig i din situation.

Du kender det sikkert fra andre sammenhænge; Hvis du skal købe et TV eller en bil, planlægge ferien, spille online spil, eller bare finde den rigtige bryllupsgave til moster, så er noget for lidt, og noget er helt klart for meget – der er grænser for hvor langt (og kort) du vil gå.

At gøre et godt køb er mere end pris

Formål (kvalitet)

Det allerførste du skal overveje er, hvad du skal bruge udstyret til. Ja, du skal bruge en guitar til at spille guitar på, men hvordan skal du spille guitar, er det rigtige spørgsmål. Den fedeste el-guitar er måske ikke nødvendig for dit ærinde, ligesom du ikke behøver en toptunet sportsvogn, hvis du skal ned at købe mælk.

Økonomi

Det kommer nok ikke som et chok for dig, at du bør overveje, hvor højt loftet er for, hvor meget du er villig til at betale. Nogle gange kommer butikker med særlige tilbud og mersalg, hvor den uforberedte kunde nemt går i panik – men ikke dig! For du har forudset dette, og har naturligvis grundigt overvejet dit budget, og hvor langt du kan strække dig i forhold til Formålet og Tidshorisonten.

Tidshorisont

Endelig skal du overveje de forskellige tidsaspekter, der er ved musikudstyr. Skal du have produktet i hånden med det samme, ekspreslevering eller kan du vente? Hvor lang en levetid forventer du af udstyret? Hvor hurtigt vil du være okay med at købe en erstatning?

Hvis du skal have noget lys til din turné, så er du nok villig til at miste et par på rejsen til uheld, men er du nybegynder og skal have din første saxofon, så løber du formodentlig ikke bare ned og køber en ny dagen efter uheldet.

Det er okay at begynde småt. Men heller ikke for småt.

Hvad er for meget, og hvad er for lidt? Det er aldrig helt tydeligt, men med de tre nøglefaktorer ovenfor, kan du bedre indsnævre, hvad der betyder noget for dig. Det vil drastisk forbedre dine købsoplevelser, da du på forhånd definerer, hvad der er okay, så du ikke bliver skuffet i øvelokalet.

Hold stadig hovedet koldt

Ligesom i slikbutikken eller stormagasinet, er der mange tricks designet til at få dig til at investere mere eller ligefrem blive lidt afhængig af atmosfæren. Musikbutikker er ikke anderledes. Etuiet til instrumentet behøver måske ikke være guldbelagt. Endnu.

Hvis du er shopaholic, elsker basser (den spiselige slags!), er glad for online casino eller bare køber lidt for mange guitarpedaler, kan du med fordel holde de tre nøglefaktorer Formål, Økonomi og Tidshorisont in mente.