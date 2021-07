Når du kigger på bil, har du måske sparket til dækkene, som mange andre. Du kaster et blik over bilen for at se, om der er noget iøjnefaldende.

Ser det fint ud? I dag vælger mange mennesker at købe en brugt bil, da der bl.a. er en del penge af spare. Du kan derfor her læse mere om, hvad du skal være opmærksom på, når du køber en brugt bil.

Gennemgå bilen

Inden du køber en brugt bil, skal du sørge for at gennemgå den. Det betyder, at du skal kigge på den, mens vejret er godt. Hvis det regner eller er mørkt, kan det være, at du overser ting, da de ikke er til at få øje på.

Når du kigger på bilen, skal du sørge for at sammenligne bilens stand med den beskrivelse, der er på bilen. Hvis du føler, at der er noget, som ikke stemmer overens og er værd at påpege, kan du bruge dette i dit argument for dit bud på bilen. Det er vigtigt, at du spørger ind til dokumenter på bilen, da du herved kan se, hvor langt bilen har kørt.

Når du kigger bilen efter, skal du bl.a. kigge efter, hvor slidte dækkene er, skader og om der er tegn på rust.

Prøvekør bilen

Hvis du føler, at bilen er noget for dig, skal du prøvekøre bilen. Spørg ejeren om du må køre en tur i den. Du skal køre en længere tur for, at du bedre kan danne dig et billede af bilens stand. Når du prøvekører bilen, skal du være opmærksom på, om du kan se ordentligt ud af ruderne, om pedalerne og gearskiftet er fint osv.

Er du interesseret i bilen? Efter du har besluttet dig for, at du gerne vil have bilen med hjem, skal du sørge for at få en bilforsikring. Sammenlign bilforsikring for at finde den bilforsikring, som passer til dig og dine behov.