Verden begynder lige så stille at åbne op, og du trænger formentlig til at se noget andet end de grå dage dette forår har været leveringsdygtig i. Efter en lang nedlukning, hvor de fleste har været låst til hjemmet, kan der være behov for at søge nye oplevelser. Hvis du er i tvivl om, hvor du skal finde de musikalske rejseoplevelser, så læs med her.

Husk dit visum

Det har været usikre tider, og at planlægge en rejse ligger for de fleste langt væk. Når skal rejse udenlands, skal du huske at få styr på din visum ansøgning. Nogle destinationer skal man have et visum på forhånd, og om end det er tilfældet, så er det en lettelse at have styr på inden afgang.

Brasilien

Samba og Bossa nova – Brasilien har rige musikalske rødder, som har sat landet på det musikalske verdenskort. Det er et land fuld af kærlighed til musikken, som man umuligt kan undgå at blive smittet af.

Bali, Indonesien

På Bali kan du opleve en rig kultur og en bjergtagende natur. Bali er rig på kulturelle traditioner med dans og musik, som har en helt særlig religiøs funktion. Her kan du opleve trancedans til autentisk Balinesisk musik. Foruden den rige kultur er Bali en bjergtagende ø med grønne bakker med risterasser og de smukkeste sandstrande.

Den Dominikanske Republik

Denne del af Caribien besidder paradisiske strande og den skønneste natur. Det er desuden en danseglad og musikalsk kultur, så hvis du tager ud i nattelivet, er du sikret en svingom til marenge-melodier. På mange gadehjørner er der desuden musikalske sammenkomster.

Argentina

Tangoens land – i Argentina kan du opleve autentisk tangomusik, mens du oplever de dygtigste tangodansere, der sensuelt og dramatisk smyger sig om hinanden til musikken.

Mexico

Mexico byder på fantastiske madoplevelser og en spændende kulturarv med festlige begivenheder. Man bør for eksempel tage til Mexico omkring De dødes dag i starten af november. Her kan du få en unik og musikalsk oplevelse, når der er optog og festdage landet over.