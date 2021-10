Nogle modeller har en lang hals og lav profil, mens andre har en kort hals og en højere tonekvalitet. Akustiske celloer kan også udstyres med tarmstrenge eller syntetiske strenge, men de fleste af dem bruger dyretarmsstrenge, der typisk er tykke, men ikke altid alt for stærke i spændingen. Skulder en på en akustisk cello er normalt bred, mens rullen normalt er tynd – en egenskab, der kun deles med kontrabassen.

Basstangen er et stykke træ, der er fint udskåret og limet mellem instrumentets to sider. Basstangen er ansvarlig for at overføre vibrationerne fra strengene til instrumentets krop. Celloen har en udskåret hals med et langt gribebræt, som giver spilleren en øget rækkevidde til fingersætning af noder. Halsen ender i en rulle, som er udskåret og lakeret og dekoreret af nogle producenter med kunstfærdige kunstværker og en kunstfærdig hagestøtte, der strækker sig derfra.