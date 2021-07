Dette indhold er sponsoreret

Brænder du for musik, og har du et musikalsk talent i en eller anden grad? I så fald kan du forsøge at gøre din passion til din levevej.

Drømmen om at optræde på de helt store scener i ind- og udland bliver måske aldrig til mere end en drøm, men du har intet at miste ved at jagte muligheden. På denne side får du nogle gode tips til at komme i gang som kunstner, hvad end du drømmer om at gøre karriere som DJ, sanger, trommeslager eller noget helt fjerde.

Vær villig til at investere i din drøm

Det er ikke sandsynligt, at du kommer til at indfri din drøm, hvis du ikke er villig til at investere i den. Du skal ikke kun investere en masse tid, men skal også have anskaffet dig noget professionelt udstyr.

Hvilket udstyr du skal købe afhænger selvfølgelig af, hvilken kunstner du vil være.

Vil du gerne være sanger, og har du i den forbindelse et ønske om at indrette et lille hjemmestudie, hvorfra du kan indspille dine egne sange, så skal du bl.a. have købt en lydcomputer, lydkort, mikrofon(er), skrivebord og måske også en mixer.

Tro på dig selv og hav dit bagland med

Du behøver ikke nødvendigvis at være den mest selvsikre person i verden for at blive en dygtig kunstner, som folk har lyst til at betale penge for at se og høre. Det er dog alfa og omega, at du tror på dig selv og dine evner, hvis du skal gå en lovende karriere i møde.

Derudover er det vigtigt, at du får dit bagland (i form af familie, venner, kollegaer m.v.) med. Du vil nemlig opleve, at det hele bliver lidt lettere, når man har mennesker omkring sig, der støtter en.

Forvent modgang og giv aldrig op

Det kan nogle gange være svært at forestille sig, at nogle af de helt store kunstnere, der optræder for tusindvis af mennesker uge efter uge, har oplevet modgang i deres liv, men det har de med garanti. At blive succesfuld kunstner er ikke noget, man kommer sovende til, hvorfor du også må forvente, at du vil komme til at opleve modgang – og meget af det i perioder.

Et andet godt (måske lidt kliché) råd er aldrig at give op. Det er ikke sikkert, at du får lov til at optræde på Roskilde Festival eller til Tomorrowland i år, men måske får du opfyldt drømmen om tre, fem eller ti år. Så længe du tror på det og kæmper for dine mål, så er det meget sandsynligt, at dine drømme går i opfyldelse.

Og et tip her til sidst; det er meget muligt, at du endnu ikke kan leve af din passion, men du skal huske at nyde at stå på scenen, selvom der måske kun er 50-100 tilskuere. En dag bliver det måske dig, der skal optræde foran 100.000 mennesker.