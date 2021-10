I første omgang er det lidt svært at spille på en tangentharmonika. Det er fordi tasterne er indstillet anderledes end dem på et klaver. For eksempel, hvis du har spillet klaver i lang tid, og du ved, hvilken tast der er C-dur. Når du så først prøver at spille en sang på din harmonika, vil det være umuligt at spille en af ​​disse to toner, fordi de ikke matcher deres tilsvarende knapper på den anden side af harmonikaen. Grunden til dette er, at noterne på et klaver keyboard er indstillet således, at når man trykker på en tast, vil den spille den tone, der er nøjagtig den samme tonehøjde som dens navn (C) og ingen anden (f.eks. C# og Db osv. …). Dette er fordi, når du spiller et hvilket som helst instrument, vil man ofte have instrumentet til at lyde som om det er i overensstemmelse med sig selv.