Det er ikke svært at lære at spille violin, men det kan være hårdt arbejde. Bare rolig, for vi har samlet nogle nyttige og letlæselige instruktionsblogs, der får dig i gang på god fod. Du spiller klassiske stykker på ingen tid!

Det anbefales ofte, at du træner cirka en halv time om dagen. Det skyldes, at din hjerne har brug for en vis tid til at absorbere og lære nye oplysninger. Du kan gå så længe du har brug for det, men omkring 30 minutter anbefales, fordi den MEGET tid vil få din hjerne til at indhente dine hænder!