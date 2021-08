Det er ikke let at blive DJ, men det er ikke umuligt. Der er en række måder, du kan komme i gang med at DJ, nogle sværere end andre.

Der er mange skoler og kurser derude, der vil lære dig de nødvendige færdigheder for at være en professionel DJ. Bortset fra det er der en overflod af gode tutorials online til kurser på alle niveauer. Grundlæggende er det jeg siger: hvis du lægger arbejde og har dedikationen, så ja – du kan blive DJ ligesom alle andre.

Nogle af de mest nødvendige ting du skal bruge for at komme i gang, er en computer og en mixer. En DJs opgave er at få folk til at danse, så det betyder, at du skal have godt musikvalg og beatmatching -færdigheder. De fleste store DJ’s kan ikke bare spille den musik, de har lyst til at høre. De er forberedt og ved, hvilken slags musik de skal spille for at få den største reaktion blandt publikum. Som nybegynder bør du starte med at finde lidt gratis musik og blande det med dine egne harmonika -sløjfer, guitarriff og guitarledninger. Du kan også lave din egen musik, hvis du vil – men jeg vil anbefale at holde dig væk fra det så meget som muligt indtil du er et stykke længere inde i gamet. De fleste færdigheder, såsom musikvalg, kan man ikke ’læse sig til’, der skal man ud blandt publikum og se hvad der virker.

Lad os nu diskutere udstyret-du har brug for at vide, hvilken slags udstyr du vil have først. Det er altid vigtigt at bruge penge på de rigtige ting, da det at have det forkerte udstyr betyder, at du ikke bliver så god til dit job, som du kunne være.

Du har selvsagt brug for hovedtelefoner, som vi har beskrevet ovenfor. Det er helt essentielt at du har et headset som du kan bruge til at øve med. Men det er også relevant at se på, hvilke andre dele, der gør din spiloplevelse bedre.

Jeg vil anbefale at få de bedste digitale pladespillere/mixere, du har råd til. Hvis du får en anstændig mixer, kan du gøre mange af de samme ting som de store navne, dog til en meget lavere kvalitet hvis man ser det i forbindelse til lyd. Den rigtige pult er gode til at mixe samtidig med at være lette at bruge og forstå, og de har flere funktioner, end du ville forvente. Du skal have en med en automatisk cue-funktion (hvor når du går ud på et andet spor, viser det sig på en anden cue-det er meget nyttigt at blande i nye spor). Nogle gode mixere har også indbygget equalizere og effekter indbygget, f.eks. Delay eller rumklang.

Hvad angår dæk, skal du beslutte, hvor mange penge du har råd til at bruge på dæk. Gode ​​pladespillere kan være meget dyre, og der er måder at forbedre dine blandinger uden dem. Jeg vil anbefale at kende den gratis software Serato Scratch Live, som er et fantastisk stykke DJ -software, der dybest set giver dig mulighed for at DJ med din computer. Det tager lidt tid at vænne sig til- men det varer ikke længe, ​​før du føler dig godt tilpas med dit nye sæt. At lære at beatmatch tager tid, og det er en færdighed, som ikke alle har tålmodighed til-så hvis du ikke er en af ​​disse mennesker, vil Serato Scratch Live klare sig fint lige nu.