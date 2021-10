Neon klaverlamper er et relativt nyt produkt. De giver bestemt nogle interessante effekter, og de kan helt sikkert give en vidunderlig æstetik til et ellers intetsigende rum. Men hvor mange timers klaver skal man egentligt spille for at umagen ved at finde og købe en lampe er det hele værd?

Svaret er, at det virkelig afhænger af lysets nytteværdi, og hvor ofte det bruges. For eksempel, hvis du vil have et mere professionelt udseende rum, eller du er mere bekymret over dets nytteværdi end udseende, vil der være brug for mindre tid. Andre faktorer som hvor du bor, og hvilken type klaverlampe (metalhalogenpære vs lysstofrør) vil også påvirke hvornår det bliver det hele værd for dig.