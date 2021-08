Et fun-fact er at rejsende, der har deres guitarer med på fly aldrig, kan forudsige, hvad lufttrykket kan være ombord på flyet, og hvordan det kan påvirke deres instrument efter start og landing. Måske lyder det anderledes, og derfor er det vigtigt at have en forstærker, der kan korrigere for forandringer.

En guitarforstærker gør det at den giver et dedikeret rum til din lyd, når du spiller. Det svarer til, hvordan hovedtelefoner skaber et personligt rum, hvor folk kan lytte til deres egen musik uden at blive forstyrret af andre. Du kan tilslutte en guitar og lytte gennem hovedtelefoner, hvilket giver dig friheden til at spille, hvor du vil uden at forstyrre andre.

Det er også meget lettere at øve med en guitarforstærker, og det hjælper dig med at blive bedre til at spille musik. Den slags udstyr, du får, afhænger også af, hvad du skal gøre med det. Hvis du vil optræde, kan du shoppe efter en dyrere model, som får en bedre lyd og mulighed for at oprette forbindelse til andre forstærkere (kaldes “kanaldeling”). Du kan også få en guitarforstærker med en effektprocessor, som gør det muligt at tilføje lidt tekstur eller specialeffekter til din musik.

Forskellige slags guitarforstærkere har forskellige frekvenser, så det skal man være opmærksom på, når man køber en. Selvfølgelig er guitarister ikke de eneste, der gør dette. Ligesom vi har hjemmebiografsystemer, der har særlige frekvenser til forskellige rum og situationer, er der variationer i lyd, der er optimeret til forskellige situationer.

For eksempel kan en guitarist, der øver i sit værelse, bruge en lavfrekvent hovedtelefonforstærker til at lytte til, hvordan hans musik lyder uden at forstyrre andre omkring ham. En anden form for højfrekvent hovedtelefonforstærker bruges af nogle sangere og musikere, der kan lide optræden, men også har brug for at have noget på ørerne under liveoptrædener.