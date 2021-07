Den mest solgte forstærker er t.amp E-400. Det der gør den så god er at den har et væld af funktioner. En af de mest bemærkelsesværdige funktioner er dens højttaler- og hovedtelefon-portal, som normalt ikke findes ved forstærkere i samme prisklasse. Denne forstærker er også udstyret med en USB-indgang, så du også kan bruge den til at oplade din smartphone. T.amp E-400 forstærkeren er en god mulighed for folk, der ønsker at komme ind i musikverdenen uden at skulle bruge for mange penge på netop det.

Udover at den oplagt kan bruges til hjemmebrug, kan t.amp E-400 også bruges til udendørs fester. Styrken er med sikkerhed nok til at fylde et stort rum med musik eller afspille musik uden for hjemmet.

T.amp E-400 forstærkeren giver en klar lydkvalitet. Det sikrer også en ganske kraftig bas og skarpe diskantoner. Forstærkerens RCA-lydudgangsstik gør det nemt at slutte det til et lydsystem eller højttalere, da det også giver dig mulighed for at ændre i bas- og diskantfrekvensen i din musik.